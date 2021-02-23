全球郵輪龍頭嘉年華集團宣布，旗下歐洲籍品牌「歌詩達郵輪」將以優化的健康安全防疫準則，預計3月27日以歌詩達翡翠號（Costa Smeralda）打頭陣、自義大利復航，5月恢復著名的西地中海航線，並期盼在不久將來可重新來台提供服務。

歌詩達郵輪表示，此次復航由去年正式在歐洲開始服役的歌詩達翡翠號為先鋒，預計3月27日起自義大利開始巡迴3～7天航程，行經薩沃納、拉斯佩齊亞、羅馬奇維塔韋基亞、拿坡里、西西里島美西納及義大利薩丁尼亞島的首府卡利亞里。

歌詩達翡翠號5月1日起將回歸最受旅客喜愛的西地中海航線，一周航程將經過義大利薩沃納、羅馬、巴勒摩，法國馬賽，及西班牙巴賽隆納、帕爾馬等地。後續由歌詩達耀目號（Costa Luminosa）自5月2日起，執行在希臘和克羅埃西亞的一周航程。

歌詩達郵輪表示，公司持續與國際和各地主管單位緊密合作，透過強化健康安全評量及實施符合國際在地規範的防疫準則，陸續計畫在義大利及全球其他區域重準備啟服務。期盼在不久的將來，能將安全浪漫的海上義大利郵輪假期帶回給台灣旅客。

(時報資訊)