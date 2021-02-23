勤美(1532)1月營收11.64億元，年增37.55%，今年營收成長有好的開始；今年公司旗下兩大事業鑄件、營建事業業績均看增，尤其今年營建業績挑戰倍增，可望帶動公司整體獲利挑戰比去年倍增。

勤美集團鑄件事業今年將隨著需求持續提升，全年營收成長上看一成，旗下營建事業今年有勤耕延吉等大台北兩個建案將在年中交屋認列，全年營建業績挑戰倍增；在兩大事業的雙引擎帶動下，2021年營收成長可望逾二成，獲利增幅更為顯著。

勤美去年第四季營收達51.4億元，比去年第三季大增52.7%；去年隨著大陸疫情逐步獲得控制，公司2020年營運呈現倒吃甘蔗。2020年營收131.81億元，年減幅度縮減至3.89%。去年前三季EPS雖僅0.36元，在去年第四季獲利大增挹注，法人估勤美去年獲利表現與前年相近或略好，EPS約在1.3~1.4元。今年在兩大事業的雙引擎帶動，獲利挑戰倍增，EPS上看3元。

勤美2020年營收131.81億元，年減3.89%，其中，金屬成型事業營收達100億元，營建業績為26億元。

勤美大陸鑄件事業今年將隨著需求持續提升，全年營收成長上看一成。為因應業務成長需求，勤美武漢新廠去年開始建設，預計2021年第二季完工開始生產，初期貢獻營收約幾百萬美元，並將挹注未來業績成長力道。

勤美集團今年營建事業表現可期；今年有「勤耕延吉」、「璞真仰睦」預計在年中交屋認列，至少有50億元的建案銷售額，將挹注全年營建事業業績成長挑戰比去年倍增，因營建業毛利高，將挹注全年公司整體獲利增幅更佳。此外，高價建案碧湖畔2020年共計賣出14戶，累計已售出33戶，截至去年底有15戶餘屋，今年將持續銷售。台中的新建案勤美之森推案至今已銷售約五成，預計2022年第四季交屋，並開始認列業績。

(時報資訊)