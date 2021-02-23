新冠肺炎疫情改變消費習慣，台灣電商龍頭—富邦媒(8454)109年稅後盈餘為19.4億元，年成長39.48%，創下歷年新高，國內法人看好富邦媒在電商領域大者恆大優勢，富邦媒今天盤中股價亮燈漲停，創下掛牌新高價，有望成為百貨類股中第一家挑戰千元股價。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物，在新冠肺炎疫情催化下，加速驅動線上零售通路的發展，富邦媒109年合併營收達672億元，年成長29.65%，再創歷年新高，EBITDA約為30.3億元，稅前盈餘為23.9億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為19.4億元，年成長39.48%，亦是歷年新高，每股盈餘為13.87元，還原一次性利益後，109年每股盈餘為13.26元。

為提升客戶服務體驗，富邦媒於109年除成立百分百持股子公司「富昇物流」，在倉儲建置布局「2020年30座倉儲」目標達陣，以及南區物流中心取得建照，透過物流與倉儲的緊密連結，強化momo最後一哩路佈局，成為推升營運再攀高峰的助力。

儘管各國加速施打疫苗，全球有望擺脫新冠肺炎疫情逐步回到正常生活，但疫情改變消費習慣，電商平台購物逐漸成為常態，法人看好富邦媒momo在「商品力」、「科技力」、「物流力」三大實力的整合綜效，以及富邦集團豐沛資源將有助於momo深耕會員經濟，紛紛上調目標價，激勵富邦媒股價再創掛牌新高。

(時報資訊)