彰化的不二坊蛋黃酥（原名不二家）是當地排隊名店，中秋節前更是大排長龍，爆發蛋黃酥之亂。日前一名車主好不容易排隊買到剛出爐的不二坊蛋黃酥，聽從店家指示打開散熱，殊不知車才開過一個路口，就因為緊急煞車害蛋黃酥「出車禍」全倒，灑滿腳踏墊，讓愛車的他崩潰不知該怎麼清，文一PO上網後，網友打趣表示，「為什麼不幫蛋黃酥綁安全帶，看吧跳下去自殺了」。

原PO剛買的蛋黃酥，才過一個路口就全倒在車子上。(翻攝自 爆怨公社)

原PO前天(21日)在臉書《爆怨公社》發文，他聽了店家的話一上車，乖乖將剛出爐的蛋黃酥打開散熱，結果才過一個路口急煞車就發生悲劇，30顆蛋黃酥全部倒在腳踏墊上，蛋黃酥碎片掉得滿車都是，讓他想哭「蛋蛋的哀傷，我就是車主」，而且蛋黃酥還倒在正副駕的椅子底下，用吸塵器也非常難清理，讓原PO腦子一片空白。

對此，網友紛紛留言，「真的酥到掉渣了」、「感謝分享『在地』美食」、「看到車裡變這樣比我吃不到蛋黃酥還崩潰」、「好不容易排到…路口就悲劇」、「不要浪費，快舔」，還有人說「沒繫安全帶很危險的，蛋蛋碎了一地」、「你放在椅上啊，這應該要放地上」。

還有人坦言，其實不二坊的蛋黃酥不用散熱也一樣酥脆，「我家就住不二坊附近常常買，其實店家沒告訴你，回到家再才打開散熱就好了，就算不散熱吃起來也是脆的」，店家之所以會建議客人打開散熱，是因為剛出爐的蛋黃酥熱熱的會不好吃，要等冷掉後餅皮才酥，能快點吃。

(中時新聞網)