台鐵今天上午在台東海端站結束道岔抽換工程後，發生3名池上工務道班人員維護保養遭電力維修車撞上意外，其中2人緊急送往關山慈濟醫院急救，仍宣告不治，另一人重傷。有媒體報導，這起2死1重傷事故，當時3名道班人員並不知道有維修車正在路線進行訓練，釀禍原因不排除是人為疏失所致，但真正原因仍在調查中。

這起事故發生時，海端衛生所聽到無線電勤務通報，立刻全員出動，人員攜帶急救設備，狂奔1公里外的鐵道進行現場急救，趕抵時發現其中1人當場無呼吸心跳，兩人頭骨破裂嚴重骨折，最終釀成2死1傷悲劇。

台鐵2014年在台中龍井站，發生2名道班工在軌道進行檢修時，遭疾駛而來的自強號從背後撞上，彈飛60公尺當場慘死，事隔7年再度發生奪命憾事。為何如此意外會重演？據《蘋果日報》報導，台鐵關山工務道班人員今進行夜間檢修後，上午7時向車站提出延長維修作業申請，並派出瞭望員，另電力維修車也依程序向車站申請進行駕駛訓練，預計上午8時從玉里開到台東，再從台東駛回玉里。

目前國家運輸安全調查委員會、台鐵運安處正在調查，事故時道班瞭望員為何未及時發現電力維修車靠近並撤離，以及電力維修車是否知道路線上有保修作業？《蘋果日報》指出，道班人員今天上午進行延長保修作業時，並不知道路線上有一輛電力維修車正在進行訓練，不排除是通報與聯繫的人為疏失所造成。

(中時新聞網)