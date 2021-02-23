新北市環保局22日接獲民眾通報，五股坑溪飄有油汙，循線查獲上游食品工廠，該工廠雖設有廢水處理設施卻未妥善維護，導致廢水排入五股坑溪。環保稽查員當場依違反《水汙法》告發，最高可處300萬元。

環保局說明，稽查員接獲通報後趕抵現場，發現溪水表層浮有油脂，雖沒有驗出急毒性及重金屬等項目，但現場仍持續有浮油溢出。

稽查人員沿上游尋找汙染來源，發現上游食品工廠因未妥善維護防治設施致生處理作業廢水，將廢汙水沿場外側溝排放至五股坑溪，影響水體水質。

環保局表示，河川汙染稍縱即逝，為取得有利汙染事證，除稽查人員現場判斷及經驗累積，亦仰賴民眾掌握第一時間報案，留下相關具體資訊及位置，才能有效找出汙染源。

環保局指出，工廠產生的廢水，無論多寡均應妥善處理並符合放流水標準後始得排放，避免影響河川水體水質，後續仍將加強各河段水汙染專案稽查。

(中時 )