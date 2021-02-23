全球晶片爆大缺貨，帶動費城半導體指數創下新高，不少業界人士預期，這波晶片短缺將延燒至今年底。華爾街分析師指出，目前晶片業面臨供不應求的完美風暴，短期內問題難以解決，但也有人擔憂，業者「重複下單」造成庫存危機。

新冠疫情推動宅經濟商機，包括NB、PC等消費性產品熱賣，另外全球車用晶片荒，導致豐田、本田、福斯、福特等汽車大廠，紛紛宣布關閉部分產線，迫使德、日、美等國政府請求台積電援助，這些都促使晶片需求雪上加霜。

MarketWatch報導，Lopez Research首席分析師Maribel Lopez在受訪時表示，晶片業正面臨供不應求的完美風暴，除非經濟大崩盤，否則問題無法迅速解決。

摩根大通分析師Harlan Sur指出，晶片製造商出貨量較當前需求短少10 %至30%，至少需要3至4季才能趕上供應需求，之後再花1到2季時間讓客戶和通路端庫存回升到正常水準。

Susquehanna Financial分析師 Christopher Rolland則表示，預估春季晶片短缺會更嚴重，因為晶片交貨期超過14周，為2018年以來最長時間，從長遠觀察，若沒管理好反而可能會出現重複下單，造成供應過剩的危機。

Stifel分析師Matthew Sheerin也說，未來幾季供需失衡問題仍然無解，他擔憂的是供應鏈中斷和原料成本增加問題，而不是重複下單。

(中時新聞網)