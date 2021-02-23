美麗島電子報董事長吳子嘉日前直指，行政院長蘇貞昌想選2024總統，對此，國民黨立委賴士葆今在臉書PO影片指出，蘇貞昌有2大起手式，包括國營事業牢牢抓在手上，並持續對大陸惡言相向，讓兩岸無法對談，這就是蘇的兩大籌碼。不過，影片PO出不到2小時就被刪除。

賴士葆今（23）日在臉書PO影片談及，吳子嘉提出蘇貞昌想選2024總統，有兩大理由，首先是國營事業董事長一波一波換，換的標準要夠綠，還要是他的派系。中油董事長歐嘉瑞是道地的技術官僚，本身沒有太濃厚的政治色彩；台鹽前董事長陳啟昱是道地民進黨，但跟蘇貞昌不同卦，以及台船前總經理曾國正，這幾位看起來是被請辭。

近日國安人事異動，其中最受矚目之一的就是新任陸委會主委邱太三，賴士葆指出，邱太三喊話不要飛機飛來飛去，希望與對岸有對話，呼應蔡總統對大陸態度放軟，因為美國總統拜登講話了，呼籲兩岸要對話、不要有仇視的語言，對新冠肺炎也不要用歧視的語言，蔡英文改了，但蘇貞昌到現在還在講武漢肺炎。

賴士葆在臉書PO影片，談蘇貞昌想選總統的起手式，不久後刪除貼文。（圖／摘自賴士葆臉書）

賴士葆直言，難怪吳子嘉會說蘇貞昌要破壞兩岸談判空間，不斷刺激中共，也可以看出總統和行政院長不同調。

至於蘇貞昌是否要選總統，賴士葆沒有意見，不過從蘇向獨派交心，先掌握國營事業經脈，像是前年突然換了8家行庫的董總，結果其中3個出事情，因為都換自己的人、換同樣顏色的人，現在也陸續啟動一波人事調動，歐嘉瑞被請辭就是很好的訊號，就是想讓外界知道現在蘇貞昌當家，難怪吳子嘉會說蘇貞昌想選2024總統。

不過，影片PO出後不到2小時，賴士葆就將文章刪除，原因為何並不清楚。

(中時新聞網)