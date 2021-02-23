西濱又出事 彰化段2聯結車追撞車頭凹陷 內側封閉中

西濱快鹿港南下路段，兩大貨車釀追撞兩名司機幸運即時逃出未受困。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

西濱快鹿港南下路段，兩大貨車釀追撞兩名司機幸運即時逃出未受困。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

台61南下174.5K內側車道今（23）日中午11點50分左右，發生2輛聯結車追撞，兩輛聯結車分別載砂石與土壤，劇烈撞擊下其中1車車頭凹陷，所幸駕駛2人均無大礙；目前內側車道封閉，外側車道仍可通行，車流一度回堵約1公里；警方已在現場釐清事故責任，肇事確切原因待進一步釐清。

彰化縣消防局指出西濱南下174.4公里處，今天中午11點35分發生兩輛大貨車追撞事故，接獲民眾通報疑似有駕駛受困夾在車內，緊急派出四個分隊趕往搶救。不過，消防隊員趕到到場後發現，兩車駕駛均已自行脫困，並未受傷，後車駕駛輕微破皮、擦挫傷，未送醫。

警方在場疏導車流先下鹿港崙尾匝道至平面道路再重新上西濱繼續往南行駛。現場兩車道維持1個車道通行，警方封鎖1個車道，清理並調查事故現場，後方回堵逾1公里。

西濱快速公路雲林縣、嘉義縣交界處21日因為大霧，發生1輛轎車與載送瓦斯桶貨車發生擦撞，後車因來不及反應而連續追撞，造成20輛車毀損、2死8傷的重大車禍，交通部長林佳龍昨啟動緊急召集會議，敲定七項改善計畫，不料今日又發生車禍意外。

(中時新聞網)