薛翁的三合院，因為颱風磚瓦掀起，多處破損。（吳建輝攝）

彰化縣二林鎮後厝里1名薛姓獨居老人，住在屋齡將近50年的古老三合院，若干年前某次颱風，將其房間屋頂颳起，只要下起雨來，就會滿屋子漏水，芳苑分局二林分駐所得知後，偕同橫山行善團，彰化縣警察局警察志工大隊副大隊長黃旗旺，結合地方慈善團體，協助薛翁進行老屋翻修，希望給他一個能遮風避雨的家。

本身就是鐵皮屋專家的黃旗旺表示，在接獲分駐所以及里長的通報後，便與志工們開始商討，該如何修復薛翁破損的老屋，前後到現場勘查數次，發現薛翁的住家，是傳統三合院，屋頂磚瓦嚴重破損，如果重新翻修磚瓦，擔心一下子就又毀損，不夠牢靠，才決定搭建烤漆浪板。

黃旗旺說，團隊將所有磚瓦去除，找來吊車，將面積35坪的屋頂，全部鋪上烤漆浪板，除了比較穩固之外，施工速度也相較快速，施工經費只花了約7萬元，感謝慈化慈善會、受安慈善會、彰化七星獅子會，一同募集物資與建材，幫薛翁打造安全的避風港。

芳苑警察分局長李益杰表示，警察除扮演人民保母的角色外，也能撐起一個家，平時除守護轄內治安外，員警巡區時也會主動關懷弱勢，感謝黃副大隊長帶領的警察志工夥伴，還有所有愛心團體，出錢出力，幫助所有需要關心的弱勢除群，共同讓社會共好。

團隊將所有磚瓦去除，找來吊車，將面積35坪的屋頂，全部鋪上烤漆浪板，除了比較穩固之外，施工速度也相較快速。（吳建輝攝）

老翁平時獨居，家徒四壁，幾乎沒有什麼家具，慈善團體也送上醬油、泡麵等民生用品，讓老翁食用。（吳建輝攝）

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