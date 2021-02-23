國立海洋科技博物館配合政府幼兒照護的教育政策，結合博物館資源啟動幼兒學習，即將於8月設立「非營利幼兒園」，也是國內博物館首例辦理附設幼兒園。海科館表示，即日起至3月5日，進行甄選委辦團隊作業，歡迎各界參加甄選共同為幼兒教育努力。

海科館長陳素芬表示，海科館仰仗得天獨厚的環境資源，結合森川里海的優質環境，有美麗且資源豐富的海灣，也有靈氣端秀的海蝕山丘，近幾年，在各界結盟合作努力下不斷開發新資源，其中海洋科學、漁鮮文化、結合地方的八斗子紀實，適合幼童學習成長。

陳素芬說，館內展出許多體驗式的教學場域，無論環境或教育資源，均非常適合幼兒學習與啟蒙，為擴大幼兒學習機會、響應政府幼教紮根，以及員工就業安心的理念，在教育部支持下，將於今年開始在博物館增設非營利幼兒園，屆時會對外招生，讓家長多一項幼兒學習環境的選擇。

海科館指出，即日起即日起至3月5日止，進行甄選委辦團隊作業，歡迎學校財團法人、幼兒教保相關工會組織及相關的財團法人，或非營利社團法人依辦法參加甄選，未來預計招收75名3至6歲幼兒。

教育部為營造我國友善育兒環境、減輕家庭育兒負擔，提升國人結婚及生養子女意願，保障幼兒接受適當教育及照顧權利，除推動5歲幼兒免學費教育政策外，也與地方政府協力增設公立或非營利幼兒園，以滿足家長托育需求，服膺幼兒教育及照顧法，提供平價、優質、普及、近便教保服務的目標。

(中時 )