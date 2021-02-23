在對抗中國政經影響力及「鄰國優先」政策下，印度外交部長蘇杰生21 日與模里西斯簽署經濟合作協定，同時印度將提供1億美元貸款額度，讓模里西斯向印度採購武器。

此外，根據印度外交部的聲明，印度21日與模里西斯簽署象徵雙邊更緊密經濟合作的「全面經濟合作與夥伴關係協定」（Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement，CECPA），這是印度與非洲國家首個此類協定。

印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）20、21日訪問馬爾地夫和模里西斯，21日拜會模里西斯總統魯朋（Pritivirajsing Roopun）、總理賈諾斯（Pravind Jugnauth），及兼任外交、區域整合及國際貿易和陸路運輸與輕軌部長加努（Alan Ganoo）等人，蘇杰生在與賈諾斯討論雙邊關係之後，向當地媒體宣布雙邊在國防和經濟上的新合作進展。

根據印度外交部聲明，蘇杰生說，印度很榮幸與模里西斯簽署「全面經濟合作與夥伴關係協定」，這項協定將適時促進振興後的經濟復甦，也將使印度投資人利用模里西斯，作為向非洲大陸拓展業務的啟動平台，從而協助模里西斯達成「非洲樞紐」的願景。

蘇杰生表示，印度與模里西斯21日簽署一項特別的1億美元國防信貸額度協定，將讓模里西斯根據自身需要，向印度採購國防裝備；這項舉措再次強調，模里西斯的安全就是印度的安全，模里西斯的繁榮就是印度的繁榮。

他也強調，模里西斯在印度總理莫迪提出的「所有本區域國家的安全與成長」（SAGAR）願景中，占有特殊地位。

模里西斯雖然沒有參加中國的「一帶一路」倡議，但中國仍大舉以援助基礎建設的方式，擴大中國在模里西斯的影響力，這讓印度備感威脅，因而強化與模里西斯的合作關係。

(中央社)