新北市林姓男子去年10月入境，但居家檢疫期間，赴萬里區公所詢問法院請假事宜，公所發現他是列管的居家檢疫者，移送新北市衛生局裁罰10萬元，林男未在期限內繳納，行政執行署宜蘭分署強制執行，林父代子繳清罰鍰。

宜蘭分署指出，今年1月下旬啟動「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，各分署近期展開第2波同步執行；家住新北市萬里區的林姓男子是在去年10月入境，必須遵守居家檢疫規定，在入境14天居家檢疫，但入境後2天，他就擅自離開居家檢疫處，赴萬里區公所請問法院請假事宜。

林男是公所列管的居家檢疫者，公所遂將林男移送衛生局裁罰10萬元。宜蘭分署指出，林男未在期限內繳納，遭移送宜蘭分署強制執行，分署收案後核發執行命令，扣押林男名下存款及保險，但並無所獲，再查詢林男出入境資料，發現他已於1月初再度出境，執行官到林男住所時遇見林父，得知林男已回國但在第2次居家檢疫中。

宜蘭分署告知林父，如不繳罰鍰，存款、薪資、投資、保險、不動產、車輛等恐被查封，且如符合行政執行法第17條規定要件，可能會被限制出境、出海，分署亦得向法院聲請拘提、管收義務人。林父遂偕同執行人員到郵局購買10萬元郵政匯票，代子繳清10萬元。

(中時 )