盛群(6202)預計在4月全面調漲產品價格15%，主要反映半導體產品緊張的漲價潮，總經理高國棟表示，目前訂單能見度已經到2022年，部分產品更已經停止接單，今年盛群營收、獲利拼雙成長，營運挑戰比2018年高峰更好。

晶圓市場缺很大，盛群總經理高國棟表示，晶圓代工價自去年開始已經被調漲過2次、封測也在調整，盛群去年多吸收成本，盡量為客戶著想，去年10、11月調整過一次價格，比例是個位數，預計今年4月會進行第二次調整，漲價幅度為全品項均漲15%，預計今年不會再調整；另外，有鑑於MCU(微型控制器)屬於少量多樣，也就是比較「雜」，涵蓋的客戶範圍廣，所以盛群也積極找一些產量高的產品，對晶圓產能也更加有彈性。

盛群4月開始全產品調漲售價，預計4月當月營收就可以立即反映，高國棟表示，今年盛群訂單能見度不俗，營收確定成長，幅度上看雙位數，獲利也會力拼雙成長，挑戰比2018年高峰更好，毛利率也有機會回溫，盛群2018年每股獲利4.7元、全年毛利率49.2%。

針對車用晶片市場大缺，是否會讓晶圓產能雪上加霜，高國棟表示，短時間影響沒這麼快，看不到立刻的影響，畢竟半導體製成是需要調整的，盛群目前客存天數降到相對低點的70幾天。

高國棟也透露，盛群某幾個製成技術訂單已經排到2022年，所以都停止接單，例如自行車電動充電、鋰電充電相關，即未來很熱門的技術，現在訂單能見度都很高，產品交期都要至少6個月。

盛群訂單一路滿載，惟在盛群在營運調整上也持續在進行，高國棟表示，盛群今年在廈門、東莞會在強化結構，人力、技術支援做的更完善，其中值得一提的是，數位是模塊的產品應用(類似公版架構)，讓客戶自己應用。

(時報資訊)