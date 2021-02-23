台灣特色醫療服務中，醫學美容佔有一席之地，完備醫療器材及整形外科技術遠近馳名。對此，外貿協會於今年7月所舉辦的台灣國際醫療暨健康照護展(MEDICAL TAIWAN)，將新增「美容展區(Taiwan Beauty)」，邀請醫美領域廠商共襄盛舉，推動台灣醫美品牌特色。

台北市忠孝東路上醫美診所林立，形成「醫美一條街」。台灣醫美產業蓬勃商機且各診所分門明確，專注於其專業項目，形成完整的醫美專科供應鏈。

7月1日至3日於台北南港展覽2館舉行為期3天的醫療展，將擴充展覽範疇，新增「美容展區(Taiwan Beauty)」，打造「醫療」加乘「美容」的展示區域，展出品項聚焦原物料、美容保養品、美容儀器、醫美設備、耗材、注射美容產品。展覽期間同時舉辦「線上採購洽談會」，強化線上線下的商機串流效果，為業者創造最佳的產業媒合平台。

貿協表示，「台灣國際醫療暨健康照護展」現開放報名，3月底前報名可享9折攤位早鳥優惠，鼓勵醫療、健康照護、美容相關業者踴躍報名，把握展銷先機。

(時報資訊)