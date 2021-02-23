台61西濱快速道路重大死亡車禍，讓霧霾問題再度引發關注。台南市議會國民黨團23日要求市府，不僅應比照道安會報拉高層級每個月針對空汙品質開會因應，全面啟動霧霾警示及防治之道，還應效法台中市政府強硬面對高雄興達發電廠的汙染，針對如何管理取得執照的山上區森霸燃氣機組，也要求給答案。

「肺腺癌＋大車禍……空汙惹的禍？」記者會今天在市議會小簡報室登場，國民黨團書記長李中岑及議員王家貞、許至椿、盧崑福、洪玉鳳等人，邀請交通、衛生、環保、警察等局共同探討此一重大的健康安全議題。

李中岑指出，黨團多年來持續透過記者會及質詢，關切空氣品質惡化傷害民眾健康的問題，沒想到春節還沒過完，台61快速道路也因霧霾視線不良，發生重車禍造成2死8傷，讓人非常痛心，希望這起悲劇能讓台南市政府相關局處超前部署，正視霧霾可能成為冬天、春天時，上班族、學生和晨運老人家的隱形殺手，不是插個旗子示警就能解決問題。

王家貞則拿出過年期間空汙嚴重的手板說，她長期關心空汙，卻不見改善；過年西半部空汙亮紅燈，難道民眾要天天帶著2層口罩，1層防新冠病毒，1 層防空汙嗎？政府為何無法讓民眾呼吸到新鮮空氣？眼看著肺腺癌死忙病例一直增加，衛生局有針對空汙和肺腺癌進行研究嗎？交通局在重要路段有設置霧霾偵測器嗎？環保局的稽查到底見不見效？她將提案要求市府提高層級召開空汙會報。

許至椿表示，市府各局處依定各盡其職，加強預防和處理空汙相關問題，在空汙的大環境下，能做些甚麼？要做些麼？真的需要跨局處共同聯繫，若需要設備和人力，議會會全力支持，首長更應該建議中央政府進行跨部會處理空汙問題。

盧崑福更怒問市府，空氣品質有改善嗎？空氣是維持市民生命的基本元素，但市府卻不敢硬起來學台中市政府針對高雄興達電廠汙染源開罰，民進黨是嫌他們的票太多嗎？

洪玉鳳嚴正要求市府，應正視剛剛核發執照的山上區森霸天然氣機組擴建汙染問題；森霸電廠第一期氮氧化物汙染已非常嚴重，現在擴建的第二期，居然能在地方鄉親抗爭下通過環評，取得執照，「自己的鬍子都沒刮，怎敢對其他縣市汙染源開罰」？

交通局主任秘書謝惠雄說，中央在半年內會在台61彰化到台南路段，共設置6支濃霧偵測器。

警察局交通大隊組長趙昭樹也表示，台61快速道路台南路段超速嚴重，去年一整年，取締件數高達3200件。

環保局技正朱玫瑰請市民上路前，可以看看環保局及市府網站的空氣品質預報；還說，環保局空品稽查是24小時輪值，今年一月已查獲55件違法排放事件，罰金256萬元。

李中岑強調，請市府嚴正面對嚴重空氣汙染問題，不要讓台南鄉親成為人體濾淨器，應即刻升高層級成立空氣品質會報，比照道安會報，全心為市民健康安全把關。

(中時 )