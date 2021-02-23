交通部觀光局舉辦「台灣好湯」金泉獎評比活動，宜蘭縣政府為此還成立競選總部拉票，今天（23日）縣務會議時，縣長林姿妙要鄉親動起來，支持礁溪溫泉。縣府工商旅遊處指出，礁溪溫泉目前雖然暫居鰲頭，但僅微幅領先苗栗泰安溫泉，呼籲鄉親「每天7票，票票投礁溪！」

金泉獎有7大獎項，其中「十泉十美獎」的評選是網路票選，宜蘭縣政府為了行銷礁溪溫泉2月9日成立競選總部，還在縣內各大重要交通路口設立競選宣傳看板，號召全國民眾、縣民支持礁溪溫泉。

今天中午，礁溪溫泉以6萬4686票，第2名的泰安溫泉有6萬3187票，礁溪領先泰安僅有1499票。縣府工旅處長李東儒表示，成立競選總部後，除了架設礁溪溫泉宣傳看板外，還有透過網路催票，雖然礁溪溫泉都維持領先，但領先票數不多，雙方還曾拉近到200票，「有可能翻盤，要堅持到最後一刻！」

林姿妙表示，交通部觀光局舉辦「台灣好湯」，縣府為提升宜蘭縣觀光知名度成立競選總部，現在領先但差距很小，為此她每天都有投票，一天可投7票，都可投給礁溪，希望透過票選活動，讓全國鄉親都知道宜蘭縣的礁溪是真正好湯。

(中時 )