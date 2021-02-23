林志玲（右）和AKIRA在拍攝現場互動相當甜蜜。（御茶園提供）

「台灣第一名模」林志玲前年嫁給日本天團放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA，平常就熱愛分享台灣茶給海外朋友的2人，近日首度合體代言就獻給御茶園，並邀請到日本知名導演谷一郎和日本奧斯卡最佳攝影師河津太郎2位大師操刀，在日本完成了該廣告的拍攝。

林志玲和AKIRA在事前準備都下足功夫，一起針對廣告台詞做研究，該如何突顯夫妻倆的絕佳默契，又展現AKIRA的中文程度，AKIRA開心表示，第一次夫妻一起代言覺得很新鮮也很開心，林志玲也深表認同，甜喊「我覺得有很多事情可以一起討論，也有一起練習中文的台詞，是一個很特別的經驗。」林志玲事前很認真的教AKIRA中文，第一次合體拍攝廣告兩人都相當重視，就連造型也都一起參與討論。當天每一個鏡頭的完成，林志玲與AKIRA也會一同觀看剛剛拍攝的結果，滿意的時候更是相視而笑，拍攝氣氛相當歡愉。

拍攝幕後訪問花絮時，AKIRA也全程以中文應答，不禁讓現場工作人員大讚AKIRA的中文實力。為了盡量保持社交距離，拍攝現場特別租用200坪以上的攝影棚，工作人員除了穿戴口罩，之外還有配戴面罩，謹慎做好萬全的防疫工作來進行拍攝作業，林志玲也在結束後，特別感謝所有工作團隊讓拍攝過程相當順利，「真的辛苦大家了」。

(中時 )