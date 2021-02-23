大陸台幹留意！個人年度報稅時間又將來臨，納稅人針對2020年取得薪資、勞務報酬、稿酬及特許權使用費等4項所得，將於3月1日至6月30日辦理匯算清繳，而大陸國家稅務總局也於2月8日頒布2號公告，明確申報安排及相關注意事項。KPMG安侯建業稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠提醒，台幹留意4大重點以維護自身涉稅信用紀錄。

首先，劉中惠表示台籍人員當年度在大陸待滿183天即屬當地稅務居民，基本上應進行年度匯算，按年收入計稅，並且可以享受各項專項扣除及附加扣除，不適用非稅務居民的按月分次徵收。由於去年在疫情影響下，台籍人員待在大陸時間可能減少，如未能符合稅務居民標準，便需要相應調整計稅方式。

而大陸個人所得稅新法已簡化年度匯算清繳的樣態，原則上僅有需補稅超過人民幣400元或欲申請退稅的情形才需要辦理。劉中惠另提醒，即使未能及時提出憑證，納稅人仍可於年度匯算清繳時辦理補充扣除以維護權益，但外籍人士（包括台籍）免稅福利津貼由於與專項附加扣除部分項目重疊，在2020年申報時僅能就其一擇優適用。

同時2020年取得的全年一次性獎金仍可適用特殊的優惠計稅方式，不併入當年度綜合所得。以該獎金收入除以12得到的數額，按稅率級距表確定適用稅率和速算扣除數，再乘以12來單獨計算納稅。此優惠若未能於預繳稅款時適用，則可透過年度匯算清繳重新計算，申請退稅。

此外，KPMG安侯建業稅務投資部China Practice任之恒分享，年度中轉換工作，雇主相對無法掌握員工個人完整的年收入資料，較易發生未足額扣繳稅款的情況，納稅人可自主選擇到其中一處任職受雇單位的主管稅務機關，辦理年度匯算清繳相關程序。除自行到當地稅局、郵寄或透過網路系統辦理外，也可向雇主提出代辦要求，或委請稅務代理人與機構協助。

(旺報 )