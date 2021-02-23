中職今（23）日召開領隊會議，其中討論到富邦悍將新洋炮納飛猛（(Yamaico Navarro）能否登錄的問題；最後決定採取高道德標準來看待此事，認為納飛猛雖未有犯罪事實，惟本身仍具爭議性，因此不允其登錄。富邦球團隨後也發表正式聲明，表示尊重聯盟的決議，決定不聘用納飛猛。

中職會長蔡其昌表示，過去職棒曾有賭博放水事件，站在聯盟的立場，對於選手的聘任應採取高標準，而納飛猛的行為確實有爭議，因此根據中職聯盟規章94條的選手規範，不允許納飛猛登錄。

富邦領隊蔡承儒進一步解釋，關於納飛猛過去的爭議情事，今天主要是把球團蒐集到的資料在領隊會議中做說明。事實上，根據其所屬經紀公司調查過相關事件後，納飛猛最終均未受到當地政府起訴，無任何前科紀錄，亦即無犯罪事實，而且納飛猛陸續都曾在美、日、韓各國職棒出賽。

不過中職會長蔡其昌認為應該採取比較嚴格的標準來看待此事，最後富邦球團還是尊重聯盟的決議，不會聘用納飛猛。新球季就用現有的4名洋投上陣，但仍會持續觀察國外的洋投、洋炮，為下半季做準備。

稍後富邦球團也發出正式聲明稿，內容如下：

「富邦悍將球團自2016年起即開始關注納飛猛（Yamaico Navarro）在日職的表現至今，並透過其所屬經紀公司了解過往的相關事件，考量各案件最終均未受到當地政府起訴，故納飛猛並無任何前科紀錄，亦即無犯罪事實，符合聯盟規章第94條之未曾有犯罪之情事，且後續納飛猛仍陸續於美、日、韓等各國職棒出賽，遂本球團亦同意給予合約簽署機會。

納飛猛過往相關事件經本球團向經紀人查證照會後，相關資料說明如下並提交聯盟於今日領隊會議中討論，希望藉此機會釐清聯盟規章對於外籍球員聘用標準之定義。經領隊會議討論後，認為納飛猛雖無前科事實，但其行為仍具有爭議性，故富邦球團將依照會議結論，決定不予聘用。」

(中時 )