Youtube網紅「含羞草日記」成員超艾夾在高雄因移車糾紛遭酒客刺傷，事後團長草爺自爆，接獲高雄市長陳其邁打來的關心電話；陳其邁23日受訪表示，來者是客，在高雄發生事情當然感到非常遺憾，因此特別要求警方儘速破案。

陳其邁證實，22日第一時間接獲警察局通報發生這起案件，他就透過含羞草日記的聯絡人跟草爺取得聯繫，一方面關心團員的傷勢，一方面也跟對方稍微聊了一下，強調高雄警方對破案的決心，也說明了一些偵辦的進度。

陳其邁說，因為受傷的超艾夾說準備要回中部，所以他就請警方加強保護安全、平安送到中部休養，給予完整的照顧；另外，警察局長告知已掌握初步嫌犯及涉案對象，因此他就要求警方用最快的時間把凶嫌緝捕到案。

媒體問陳其邁，特別打電話關切是因為此事攸關高雄治安，還是對方是網紅身分？陳其邁回答說，畢竟他們是客人，在高雄發生事情，包括停車場糾紛所衍生的暴力事件，對市府來講都是非常遺憾，像這種社會重大矚目案件，當然會要求警方能夠盡速偵破。

果然，高市警方速度飛快，第一時間就掌握凶嫌，昨晚由警察局長黃明昭親自主持記者會，宣告偵破案件，包括29歲蔡姓凶嫌在內的涉案4人全數到案，分別依傷害、殺人未遂、毀損、妨害秩序等罪嫌移送法辦。

對警方的效率有何評價？陳其邁說，治安工作好還要更好，做的不好的地方都要再加強，尤其現在開學期間，市府就特別重視校園安全，以及重要的治安熱點，都要求警方加強巡邏，提升見警率。

(中時 )