從風水來看，客廳風水是影響家人運勢的重要場所，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，客廳有5個常被忽視的風水盲點，像是為了美觀擺放假花反而讓運勢衰敗、在客廳懸掛新婚照卻造成夫妻感情失和，想讓客廳的風水更旺運，一定要避免以下5個問題。

▍1.客廳家具太多

在客廳內擺放家具，最好是根據客廳空間的大小來選擇，切忌擺放太多。客廳是招待客人的主要地方，且在風水學中代表著家中的「內明堂」，宜寬敞明亮。若是塞滿了高大的家具，不僅容易堆積灰塵，影響美觀，讓家人易患疾病，而且還會造成氣流不通，導致家人事業阻礙較多，無貴人相助，前景黯淡。

▍2.客廳掛夫妻照

客廳是用來招呼客人的，夫妻照不能擺放太多，否則就會讓人覺得有炫耀之意，容易被一些心懷不軌之人利用，招來危險。另外，夫妻恩愛照片屬陰，會影響家人事業的發展，甚至造成夫妻感情失和。

▍3.客廳擺放假花

從風水學的角度來說，一切「假」的意象都不好，這樣不僅不能給家宅帶來生氣，反而會導致客廳內氣場受到影響。另外，雖然在客廳擺放花卉會給居住者招來桃花，但因為假花，招來的桃花也缺乏真誠，不會有好的結果。

▍4.客廳晾曬衣物

有些人會把衣服、床單、被罩等掛在客廳內晾曬，這樣不僅影響美觀，還會給人邋遢印象，逐漸失去貴人運。另外，剛洗過的衣服濕氣重，會造成客廳內陰氣過重，家人運勢衰敗，霉運連連，無論是生活中還是工作上，都阻礙重重，難以有好的發展。

▍5.客廳為家中動線

客廳是家中聚集旺氣的地方，力求穩定，所以應該有明確的道路區和休息區的劃分，且道路不能穿越休息區，否則來回走動的人就會破壞安穩的氣場，使得氣息無法聚集，從而導致家宅運勢時好時壞，財富難以積累。若是客廳設置在動線內，家人聚會或是客人來訪時，也會受到干擾，影響居住者的人際關係。

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(中時新聞網)