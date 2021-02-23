苗栗縣議員江村貴在擔任頭屋鄉長任內，涉嫌透過當時的頭屋村長彭正榮收取1百萬元，換取2名鄉民錄取為清潔隊員，案經苗栗地檢署起訴，苗栗地院23日作出判決，江村貴以犯不違背職務收受賄賂罪，共2罪，各處有期徒刑8年，應執行有期徒刑9年4月，褫奪公權5年，犯罪所得80萬元沒收。另彭正榮、陳銘德、林鎮亮等人均獲緩刑處分，但分別褫奪公權3至1年。

現任苗栗縣議員江村貴為前任頭屋鄉長，涉嫌在2016年2月間，透過當時的頭屋村長彭正榮，分別向男子陳銘德、林鎮亮等2人各收取50萬元，以換取陳銘德的兒子以及林鎮亮本人，得以錄取頭屋清潔隊員職務，結果陳子及林鎮亮分別在同年3月及5月錄取成為清潔隊員。彭正榮所收取的1百萬元賄款，其中彭某自留20萬元，交給江村貴80萬元。

案經苗栗地檢署指揮偵辦，並依貪汚治罪條例起訴，移由苗栗地院審理後，23日上午11時判決出爐。

判決主文指出，江村貴共同犯不違背職務收受賄賂罪，共2罪，各處有期徒刑8年，應執行有期徒刑9年4個月，褫奪公權5年，犯罪所得80萬元沒收。彭正榮共同犯不違背職務收受賄賂罪，共2罪，各處有期徒刑1年4月，應執行有期徒刑1年6月，緩刑5年，並應支付公庫20萬元，褫奪公權3年，犯罪所得20萬元沒收。

另陳銘德非公務員對公務員犯不違背職務交付賄賂罪，處有期徒刑5月，得易科罰金、緩刑3年，褫奪公權1年。林鎮亮罪行與陳銘德相同，判決內容相同。

另外，江村貴、彭正榮被訴接受鄉民劉錫浩5萬元，作為頭屋鄉公所發包工程對價，在劉某私人土地內施作避車道，鋪設水泥路面一案，苗栗地院認為罪證不足判決江村貴、彭正榮及劉錫浩等3人無罪。

(中時 )