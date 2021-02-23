公司宿舍每月2500元，但內部又髒又亂，浴室販黃。（圖／翻攝自Dcard）

這樣的宿舍你敢住嗎？一名網友分享，朋友北漂打拚，花了一年半的時間排隊，終於排到公司提供的宿舍，每月房租僅2500元，超級無敵便宜，但到現場看房後，只見宿舍又髒又小，浴室長年缺乏清掃，牆面、地板都是汙垢，但朋友為省錢竟然還是入住，引發網友討論，看到頭皮發麻，這個倒貼2500元給我都不想住。

一名女網友日前在Dcard上分享，朋友是南部人來台北工作，公司有提供便宜的宿舍，每個月房租只要2500元，不含水電費，位置就在公司附近、很方便，而朋友花了一年半的時間，終於排到宿舍，滿心期待去現場看房，結果卻大傻眼，甚至一度萌生放棄的念頭。

女網友透露，原先被髒亂環境嚇到的朋友，聽到大家勸說：「住進去一個月可以省很多錢！」在幾經思量下，最後竟然還是乖乖搬進去住。而原PO看到朋友的宿舍照片後，也忍不住佩服對方的勇氣，竟然敢住進去。

公司宿舍費用超便宜，每月只要2500元，但馬桶泛黃、地面上有陳年汙垢。（翻攝自Dcard）

公司宿舍每月2500元，角落推著水桶。（圖／翻攝自Dcard）

從照片中可見，宿舍又髒又小，浴室地板的磁磚縫間都是陳年汙垢，牆面滿是灰色的汙漬與黴菌、馬桶和浴缸都泛黃，最可怕的是，馬桶周遭的地面一圈都是棕色的汙垢，光看畫面感覺就有味道，角落還堆著水桶，看起來長期缺乏打掃整理。

誇張的照片引起網友熱議，「請人掃！費用所有人分擔」、「佩服你朋友大便的勇氣」、「浴缸也太可怕」、「就算這個月租只要250我也不想住」、「這個倒貼2500我也不會住」、「我寧願去睡公園」、「光看磁磚就頭皮發麻」、「完全不行！你朋友勇氣可嘉，這馬桶浴缸就算打掃完，我也不敢用」。

但也有網友認為在台北這樣很省，掃乾淨就可以住。「在台北這樣很省吧？如果在台北市，又不是那種上下舖像軍隊的話，離公司超近，根本超賺」、「2500元可接受，這個請打掃外加換馬桶座墊預算10000元，住12個月攤下來，在北部很Ok吧！」

(中時新聞網)