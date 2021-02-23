《全明星運動會》第一季風光落幕，第二季眾所矚目。「鐵肺女王」李佳薇今年因受疫情影響，無法返回馬來西亞與家人團聚過年，她索性整個年假都投入訓練，期許自我提升戰力替團隊爭取好成績，她表示：「歌手就像一個人的武林，把自身功課做好了就可以。但運動會講求的是隊伍！是團隊！我們就像家人互相扶持努力，成敗榮枯一起扛。」

李佳薇從小就是資優生，升學壓力大，體育課常被「挪用」作為其他學術課程，也因此她對於球類跑跳運動並不擅長，有些球類甚至完全沒有接觸過。她得知錄影藝人名單中不乏國手級的棒球好手曹佑寧、羽球好手廖允杰及籃球好手王家梁和洗菜，自我要求甚高的她更是壓力爆棚，從節目開錄前就積極自我訓練，並由專業的鐵人三項體能教練和世界排名21的羽球好手呂佳彬從旁協助，她說：「離開唱歌的舒適圈！一切對我來說都很難，但我會很勇敢的對面每一個挑戰。」

李佳薇人生第一次碰羽球從基本功開始。星葳娛樂提供

李佳薇和羽球國手呂佳彬合照。星葳娛樂提供

節目已完成數次錄影，除了每周運動比賽，紅藍兩隊隊員們更「超前部署」操練需要團隊默契和技巧性的各種運動，連平時有跑步習慣的李佳薇也大喊吃不消：「除了被球砸到、練球衝撞導致左眼角瘀青外，我頸部以下沒有一個部位是不痠痛的。而且最煩惱的是必須一邊訓練比賽，一邊還要顧及右大腿拉傷的舊傷，超擔心自己的傷勢造成隊友的負擔。」

李佳薇在農曆年假期間持續自主訓練和傷勢復健，她表示：「這幾年來除了健身、跑步，對一個從小只在乎課業的我來說，成為一位運動員根本是天方夜譚。而我來參加全明星運動會，不是要證明什麼！只是很想告訴大家，如果連李佳薇都有勇氣去勇敢面對每個挑戰，那為什麼你或妳不行？跨出自己的舒適圈，每個人的潛力都是無限的。來參加節目的每一位藝人、每一位電視機前的觀眾，支持到最後的都是贏家，這才是運動的精神。」

訓練員幫李佳薇舒展右大腿肌肉。星葳娛樂提供

李佳薇訓練核心肌群。星葳娛樂提供

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