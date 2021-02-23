基隆市政府為歡慶2021元宵節，今年推出「霓虹小乳牛」提燈。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府為歡慶2021元宵節，今年推出「霓虹小乳牛」提燈，將於24日下午3點在文化中心廣場親自發送1千份元宵小提燈，25日上午11點在東、西岸旅遊服務中心各發放600份。

林右昌說，元宵節為重要傳統民俗節慶，市府每年以生肖為主題推出應景小提燈，今年「霓虹小乳牛」提燈，有別以往設計，選擇白色作為底色，搭配環保材質，民眾只需將紙張交錯組合，即可完成一隻可愛的小牛燈籠，非常適合親子共同DIY。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，民眾領取提燈後，先別急著離開，基隆擁有寬闊的山海風情、歷史古蹟及多元特色美食，非常適合一趟小旅行，市府特別規畫多條「一日遊行程」，絕對讓民眾滿載而歸。

【路線1- 香火縈繞祈福之旅】

基隆火車站→城隍廟→孝三路小吃→慶安宮→曙．初見咖啡→廟口夜市→和平島天后宮→國立海洋科技博物館

【路線2-探訪台版古墓奇兵】

基隆火車站→孝三路小吃→海洋廣場→仙洞巖、佛手洞→牛肉一條街→外木山情人湖濱海大道→瀞咖啡 Coffee Ching→廟口夜市→E-square廣場

【路線3-網美IG打卡必踩點】

正濱漁港色彩屋→圖們咖啡 tuman cafe／河豚很多→阿根納造船廠→和平島公園→雷達站咖啡廳→望幽谷→星巴克新豐門市→廟口夜市

【路線4-親子同遊寓教於樂】

基隆火車站→海洋廣場→虎仔山休閒咖啡館→樂飛親子遊樂園（皇冠大樓）→中正公園→二沙灣砲台（海門天險）→國立海洋科技博物館→潮境公園

(中時 )