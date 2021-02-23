記憶體產業今年迎來全面復甦的一年，製造廠南亞科(2408)、華邦電(2344)看好上半年景氣，下游模組廠也可望受惠現貨價上漲，今年上半年合約價與現貨價預計將逐步墊高，記憶體上下游今年全年營運也可望比去年成長。

記憶體廠華邦電子經理陳沛銘於上周法說會表示，DRAM與Flash的需求狀況均遠大於供給，看好記憶體產業向上趨勢，市況可望看到下半年。

先前南亞科率先發表對上半年景氣展望樂觀；旺宏(2337)對今年三大產品線展望均樂觀；華邦電同聲看好。今年記憶體供不應求，各項產品價格均可望逐步調升。

下游模組產業亦可望受惠產品漲價，除了擁有低價庫存之利，加上因應原廠價格調漲，模組廠也可與下游通路談售價調漲，去年第四季開始受惠，今年第一季將進一步反應產品漲價，獲利表現可望進一步提升。威剛(3260)、十銓(4967)本季營運均可望比上季更佳。

記憶體模組廠威剛今年1月在SSD出貨創12.39億元歷史新高帶動下，月營收達29.31億元，年增59.51%。威剛董事長陳立白表示，第一季動態隨機存取記憶體（DRAM）現貨價與合約價看漲，市場復甦態勢明確，預期上半年合約價與現貨價將逐步墊高，市況萬里無雲。

威剛自結去年歸屬母公司淨利13.49億元，年增2.26倍，每股純益6.1元。

另外，記憶體模組廠通常都有高配息股利政策，不少廠商過去幾年殖利率在5-6%以上，年後各家廠商也將陸續釋出去年度的股利政策。

(時報資訊)