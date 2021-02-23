南市工務局今年編列3億2000萬元開口契約搶修預算，用於平時維修需求，及臨時性的路燈照明障礙搶修。（南市工務局提供／李宜杰台南傳真）

為維護民眾「行」的安全，南市府工務局今年編列道路及路燈維護、搶修開口契約預算共約3億2729萬元，因應平時維修需求，及臨時性的狀況，可在第一時間搶修。

南市工務局表示，政府編列年度預算，有效率地規劃執行市政建設，因此，年度內若臨時需要經費支應建設或緊急維修事件時，即可動用開口契約，隨時通知廠商履約前來處理。

工務局表示，公共基礎建設中，道路平坦讓用路人安全舒適、設置維修路燈照亮夜晚安全回家的路、完繕社區道路側溝保障遇雨通暢不積水等，都是民眾生活中最有感的需求，也是工務局的重要業務之一，馬虎不得。

工務局今年編列3億2000多萬元的開口契約預算，其中包括道路刨鋪、災害搶救、橋樑維修、路面改善等道路養護、搶修工程，預算經費2億4406萬元；另轄區路燈、公園照明維護工程及路燈增設維修改善工程，預算經費8322萬4000元。

(中時 )