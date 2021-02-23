陳柏惟被提罷免竟稱「與有榮焉」 刪Q總部嗆：不要臉天下無敵

對於「刪Q行動」，基進黨立委陳柏惟受訪時曾表示，這次的罷免行動顯示台灣還是有些不正常的人。陳的言論讓網友聽不下去，怒轟「這是在鄙視台中選民嗎」？基本上不正常的人才會說別人不正常！

罷免陳柏惟的「刪Q總部」，農曆年前已將4000多份罷免提議書送到中選會，陳柏惟19日到成功嶺營區受訪時表示，以正常人的標準，罷免應該輪不到他，這次「刪Q罷免」行動顯示台灣還是有些不正常的人，基於照顧弱勢，隨便他們怎麼玩。他更強調，自己當了1年立委，就是因為做得好、觸動部分人痛腳，才會有人計較，對於被罷免感到「與有榮焉」。

對此，前高雄市新聞局長王淺秋今（23日）就特地請「刪Q總部」領銜人「阿文」上其主持的廣播節目，來看看「阿文」到底有多不正常？王淺秋訪問後，在臉書感嘆，搞了半天，原來「阿文」是一位連䕶照都沒有，沒參加過政黨，站出來參與罷免前從未面對過媒體，從事電腦工程師工作的年輕人，明明很怕，卻願意為理念以在地選民身份站出來提案罷免心目中不適任的民意代表，她更問網友，「您認為阿文正不正常」？

大批網友都在其po文下留言為「阿文」加油打氣，痛批陳柏惟「基本上不正常的人才會說別人不正常！給阿文按個讚」、「以仇中反中做為政權取得的方式，這種民粹政治，才是不正常」、「台灣就是有這種沒貨沒格調的刪Q立委，除了無言還是無言罷掉」、「每個月領幾十萬，天天練笑話，台灣錢太多，無知的人如過江之鯽」、「當變態的人覺得自己是正常人的時候，在他的眼裡別人都是變態」、「被政治耽誤的諧星讓他回到他正常的舞台吧」、「選前認親戚，選後罵親戚、此Q不罷還有倫理嗎」、「講這句話真的是在鄙視台中市民」！

(中時新聞網)