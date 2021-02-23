國民黨智庫明天舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，邀民眾黨主席柯文哲以台北市長身分與談，引發智庫副董事長連勝文、北市議員及中常委等人不滿或疑慮。身兼智庫董事長的國民黨主席江啟臣中午在臉書發文抒發心境，表示「以人民為視角，才是從政者當為」，並強調「保持初衷」。

江啟臣說，這兩天他有看到一些評論，認為國民黨辦論壇邀柯文哲就代表「藍白合作」；他不意外有這種政治上的過度解讀，但還是有些感慨。

他說，以前他在學界，在智庫，參加過無數論壇；論壇真正的意義就是「對話切磋」，不是「站台相挺」更不是「歃血為盟」。如果論壇要能有激盪，最好還要有不同代表性，不同角度的與談人——不然大家如果都口徑一致，論壇也就不是論壇了。

江啟臣說，這次的「願景2030」第二場論壇，關注低薪，關注分配正義，當然也會關注居住權的問題。國民黨不論在野或是執政，都對這些問題有所關注。以台北市為例，馬英九市長、郝龍斌市長對於台北市的脫貧政策、居住政策，同樣多所著墨，至今仍印象深刻。

他表示，現在國民黨雖然在中央與台北市都在野，不但應該繼續關注這些問題，更應該要有更多溝通，讓不同的意見能夠回到討論的平台，才能夠減少政策的盲點，爭取更多的支持與認同。國民黨身為最大的在野黨，如果不願意扮演這樣社會溝通角色，恐怕更會讓人民失望。

他指出，他也理解，雖然是政策，勢必牽涉政治。尤其，台灣民主常有各種政治上的過度解讀；他相信，黨內許多不同的意見，也是對此現實的善意提醒。但他認為，台灣的民主政治要進步，就要鼓勵更多跳出框框的跨界對話，不須要因為可能被過度詮釋就投鼠忌器，裹足不前。

江啟臣強調，為政者，只要出發點為人民、為社會、為國家，相信都會得到民眾的支持，執政如此，在野更是。

(中時 )