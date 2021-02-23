理財從不嫌慢，如果年終獎金還沒好好規劃，星展銀行（台灣）分析牛年市場前景，建議民眾以股票50%、債券30%、避險工具及現金20%的比例配資金，透過有效資產配置，尋求投資契機。

此外，民眾在檢視自身財務狀況與開支時，星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基指出，可掌握兩大原則：「先理債再理財」，「儲蓄與投資並重」，在風險承受能力下，達到投資目的。

孫可基以一般家庭為例，指出，閒置資金在扣除年節支出後，可優先處理利率較高的信用卡卡費、信貸或學貸等債務，並預留資金支應學費、繳稅等可預期開支；剩下的可運用資金則用於投資理財創造收益。

綜觀2021年投資理財資產配置，星展集團認為，全球市場將由製造業帶動，加上疫苗研發的正面發展，可望促使豐沛的市場資金，轉向過去一年價格表現相對落後的飯店、航空、銀行與能源類股，可望隨著疫苗的發展和普及，於2021年呈現反彈走勢。

(工商 )