由於新冠疫苗推出的樂觀預期，以及德州急凍後原油供應商恢復緩慢導致產量減少，帶動國際油價23日（周二）持續上漲。

路透引述消息人士說法，美國頁岩油廠商先前因酷寒而產能停擺，可能需要至少兩周時間，才能恢復至單日逾200萬桶的原油產量，因為油管結凍、電力供應受阻，皆令生產復原緩慢。

布蘭特原油價格躍升1.1美元或1.7％，報每桶66.34美元。美國原油揚升0.92美元或1.5％至每桶62.62美元。兩項原油指標周一皆大漲近4％。

(工商 )