國立中山大學南台灣跨領域科技創新中心，成立「Farming發名國際」的品牌社會企業，與使用友善耕作的農友合作，透過架設網站直接出貨的方式，讓農民免於盤商層層分潤，而企業所獲取的營利，也會以固定比例回饋給在地小農，達成生產者、消費者、生態環境三贏的局面。

中山大學23日表示，該校的南台灣跨領域科技創新中心主任吳仁和團隊，長期鑽研新農業的研究，有感於小農所面臨的收購價，總是從末端售價往回扣，利潤多被中間的批發商、通路商、行口瓜分。

中山大學指出，為了能夠達成「去中間化」，與小農建立網路銷售平台，成立「發名國際」社會企業，希望改善小農身處農業生態系最底層的弱勢現況。

吳仁和表示，為了能創新農業生態系，使其永續發展，讓小農團結起來有共存的商業模式，合作對象以符合有理念、有產量、有品質，卻無資源、無通路、無品牌等「三有三無」定義的小農為主。

發名國際執行長施喬心說，團隊成員會親訪每位合作農友，確定對方使用的是有機、友善的耕種方式，並在接收訂單後，才從產地新鮮採收，為客戶嚴格把關水果品質。

她表示，發名國際公司高達70％的股份，交由小農入股，確保社會企業的運作和未來發展符合農民利益。另外，公司盈餘也投注在農村，因應不同水果的特性，添購加工設備或選果機等。

發名國際成立至今，合作農友總數達150位，銷售高達26種水果品項，並鏈結17個第三方合作夥伴，包含政府、產業、大專院校等，於南高屏13個區域形成產業聚落。而在消費端，累計有80間企業、32位團購主、754位消費者的支持。

(工商 )