【現場直播】疫苗何時到貨？指揮中心召開記者會說明｜2021.02.23

國內連續三天境外、本土都沒有新冠肺炎確診個案，疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，AZ疫苗的施打措施，將第二劑的最早接種時間從28天改成8周以上，且接種第一劑AZ疫苗就可達到76%的保護力。

最快本周將來台的20萬劑AZ疫苗，抵台後最快三月就要開始接種，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，AZ疫苗根據國際最新研究發現，兩劑相隔8～12周，效力可以發揮到最高達到82.4％，因此ACIP（預防接種諮詢委員會）建議，疫苗抵台後，兩劑會相隔8周施打。

我國自COVAZ平台共購買476萬劑疫苗，第一波我分到20萬劑阿斯特捷利康藥廠的AZ疫苗。我食藥署二月20日授權時，核准該疫苗用法為，需要施打兩劑，兩劑相隔時間為4~12周。

但是根據最新的研究指出，接種一劑的效力是76%，接著延長12週以上後再施打第二劑，效力可達到百分之82.4。此外，WHO的建議也是間隔八到十二週。因此ACIP的委員建議原本的接種建議，「AZ疫苗最小接種間隔為28天」，修改為「8周以上。

陳時中表示，不同疫苗接種施打時間，越來越多後市場資料，可以讓我們更了解如何施打效力最高，會進行滾動式檢討。

由於國際間包含法國和瑞典接種AZ疫苗因為副作用太多而暫停施打，陳時中今天再次澄清強調，法國瑞典有發燒情況所以停打，最主要是法國是因為顧慮到醫院中發燒的人過多，恐怕會影響疫情和感染情況的誤判，希望第一線人員可以安排錯開來打的方向，未來也會按照這個情形，醫護人員如何錯開，了解疫苗不要誤判。至於瑞典並沒有停打的情況。

AZ、BNT、莫德納3款新冠疫苗接種後，副作用出現的頻率。(疫情指揮中心提供)

至於AZ、BNT、莫德納疫苗的副作用，陳時中表示，整體來看都會有注射部位的疼痛、一般來說打完疫苗後會有5-7成的人感覺疲倦、5-6成的人出現頭痛、4-6成的人肌肉痠痛。至於發燒則依疫苗廠牌有所不同，AZ發燒比率7.4%、BNT發燒比率14.2%、莫德納發燒比率15.5%。

陳時中也強調，去年一整年是防疫的上半場，下半場就是疫苗之戰，今年下半場就是取得與施打。

(中時新聞網)