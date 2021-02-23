俄羅斯「獵戶座」（Orion）無人機在敘利亞放手練打

俄羅斯首度公布了「獵戶座」（Orion）無人機在敘利亞大顯身手，包括投彈的影片。而這影片似乎是2018年時，這款無人機在進行戰鬥評估之際拍的。

據「戰區」（The War Zone）網22日報導，俄羅斯國營電視台第1頻道（CHANNEL ONE）在12分鐘的報導中，介紹了該國「獵戶座」和「獵人」（Okhotnik）等迅速發展的無人機技術。而其中的部分片段顯示，「獵戶座」在翼下掛架攜帶了4枚小型武器，而相關部分都被刻意馬賽克掉了。

由於影片顯示，「獵戶座」從敘利亞中部的提雅斯空軍基地（Tiyas Air Base）起飛，因此證實了它的戰鬥部署。而背景中還可以看到，有米格-25「狐蝠」（Mig-25 Foxbat）戰機停在基地內。這基地比俄羅斯在敘境主要的赫梅米姆空軍基地（Khmeimim Air Base）更接近實際戰場，以往俄軍都拿它作為戰機輪流上陣作戰的主要樞紐。從這點看來，俄羅斯似乎是要將「獵戶座」部署到前線，讓它盡量累積戰鬥經驗。

Russia provides a glimpse of its Orion drone executing combat trials in Syria:https://t.co/gyMiGrP6tB — The War Zone (@thewarzonewire) February 23, 2021

經過推特用戶@obretix比對，這影片應該是在2017年12月和2019年4月初拍攝的。許多報導指出，在這段期間內，俄羅斯在敘利亞戰場進行了武器實地測試。而影片中顯示，第1頻道記者指出，在這架沙漠塗裝的「獵戶座」無人機身上畫了38顆紅星，顯示它在敘利亞出了38次任務，而從紅星中的代號可以看出，其中20次是偵察（R），17是打擊（B），還有1次是執行不明任務（P）。

「獵戶座」的機首下方有砲塔，上面裝有光電和紅外攝像機，加上雷射目標標定器，以投放導引武器。此外，它還能安裝額外的攝影機或偵察雷達。不過，目前並沒有證據顯示，它在部署敘利亞時安裝了這類雷達。

相關影片畫面據稱顯示，「獵戶座」攻擊了恐怖份子的軍火庫，還在夜間利用熱像儀出任務攻擊目標。「獵戶座」的續航力可達24小時，最大起飛重量1100公斤，酬載量為250公斤，能用小型導彈和制導航空炸彈攻擊地面目標。

(中時新聞網)