基隆市長林右昌23日推薦在地名店的「酒釀湯圓」，並公開向各縣市下戰帖。（陳彩玲攝）

依照民間習俗，家家戶戶都會在元宵節準備象徵團圓，基隆市長林右昌23日推薦在地名店的「酒釀湯圓」，並公開向各縣市下戰帖，基隆湯圓是全國最好吃，不服來挑戰。

林右昌說，他以基隆市長的身份，向全國各縣市的元宵下戰帖，相信基隆市的全家福「酒釀湯圓」是全國最好吃、最有特色；包括「全家福元宵」以及「大觀園鹹湯圓」，兩家都是在基隆開業超過50年的在地老店，來到基隆不管是要吃甜元宵或是鹹湯圓，都可以一飽口福。

依傳統習俗，元宵節當日吃下湯圓象徵家庭團圓、幸福圓滿，能為新的一年帶來好運，林右昌大力推薦基隆在地元宵名店「全家福元宵」，以及「大觀園鹹湯圓」。

其中全家福元宵主打酒釀及桂花湯圓，包裹每顆湯圓的外皮Q彈綿密，芝麻內餡飽滿濃郁，不論搭配酒釀湯底或桂花湯底都富有多層次的口感，店內販售的冷凍湯圓，也是最佳伴手禮選項；大觀園鹹湯圓位於仁愛市場一樓，湯圓的外皮光亮透白，吃起來有糯米的Q彈黏牙感，內餡由濃厚的醬油紅燒肉所組成，市府歡迎遊客到基隆一定要品嚐這兩家獨特的湯圓。

(中時 )