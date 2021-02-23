日本名導河瀨直美新作《晨曦將至》代表日本角逐2021年奧斯卡最佳國際影片，一個14歲的女孩為了青春夢幻的愛情在未婚懷孕之後，無法繼續正常的人生，一對因為不孕症的夫婦只能用收養的方式來圓滿他們的家庭。但是這位從純淨美麗的女孩未婚生子後輾轉離家，人生開始不斷被暗黑命運糾纏！這樣的年輕角色由曾經演出《比海還深》、《小偷家族》的蒔田彩珠飾演，河瀨直美笑說：「當我知會是枝裕和導演選角蒔田彩珠，他說：『我覺得這應該是一個最好的選擇！』」

雖然從是枝裕和的作品才看到蒔田彩珠的演出，但是河瀨直美在第一眼就認定就是她了！河瀨認為：「現代年輕演員都用表面的技巧演出，蒔田彩珠卻是用自己的靈魂創造出不一樣角色詮釋！」在電影中觀眾看到真正的時間和生活的折磨在她身上完全體現出來！因此河瀨直美也讚嘆：「即使她已經演出過多部電影，但我相信她將會成為一位非常厲害的大明星！」

年僅18歲的蒔田彩珠為了演出《晨曦將至》14歲的小光，導演特別請蒔田彩珠去中學上課，才能讓蒔田更融入角色之中。蒔田彩珠覺得：「在拍攝過程中我都把自己當作小光，並不感覺自己在表演，我很害怕孤單，因為每個我生命中的人都一個一個消失，對於要跟他們說再見我感到非常悲傷。」對蒔田彩珠來說導演讓他隨心所欲的表演，也讓她可以非常坦率地表達出戲中角色的情緒。《晨曦將至》將於2月26日全台上映。

(中時 )