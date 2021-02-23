新冠疫苗供不應求，各國都在搶原物料，台康生技(6589)配合高端疫苗(6547)新冠肺炎疫苗研發案，將提供的原液產線，公司提早在8個月前就開始備貨，目前已開始投入量產，政府計劃採購的第一批新冠疫苗針劑供應量絕對沒問題，據了解，台康生技現在仍積極向國外備貨，至年底前供應量都沒有問題。

台康生技表示，與高端疫苗新冠肺炎(COVID-19)疫苗合作案，公司是負責COVID-19疫苗抗原蛋白的製程開發、確效及量產。若以現在目前汐止廠及竹北廠的總產能，未來所需的疫苗抗原蛋白供應量無虞，不過，疫苗成品為高端疫苗生產，未來實際供應數量敬請以高端疫苗及政府訂購疫苗政策為主。

面對現在變異的新冠肺炎病毒，台康營運長張志榮說，打疫苗是降低重症發生的比率，依目前問世的疫苗來看，雖然病毒有所變異，但對降低肺炎重症的發作還是有用。他說，現在全球都在搶原物料，公司提早在8個月前就已經開始備料，今年度的原料也提前準備，屆時高端疫苗產出的新冠疫苗原液供應，絕對沒有問題，台灣人民健康能有保障。

(時報資訊)