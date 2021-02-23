前國安局長邱國正在今(23)日正式接任國防部長，政務委員羅秉成代表行政院院長蘇貞昌在博愛營區主持交接典禮，羅秉成肯定前部長嚴德發任內的卓越表現，並期許國軍在新任部長邱國正的領導下，精益求精，傳承保衛人民生命財產安全之使命。

羅秉成表示，嚴德發前部長在107年2月26日就任後，帶領國軍順利執行各項演訓任務，積極推動國防自主，實現「有了國軍保護，民眾一定平安」的信念。面對中共軍機騷擾，航空母艦海訓及各鄰海層出不窮的演訓活動，國軍官兵處置得宜，務實的行動與不卑不亢的態度，不僅維護國家安全，也保障民眾安居樂業生活；尤其，新冠肺炎疫情肆虐全球，陸軍33化學兵群成為守住國門，打擊病毒的第一線戰士，確保國人健康，更形塑國軍「有你真好」的形象。

國防部新任部長邱國正。（圖/軍聞社提供）

羅政務委員致詞時感謝嚴前部長對國防施政的貢獻。（圖/軍聞社提供）

而羅秉成指出，新任部長邱國正歷任陸軍六軍團指揮官、後備司令部司令、國防大學校長、國防部軍備副部長、陸軍司令、參謀總長、退輔會主任委員及國安局局長等重要職務。可說是學養豐厚，術德兼備，是不可多得的高階將領及政務人才；相信邱國正對國軍接續推動國防改革，定能一展所長，並在既有堅實的基礎上，創造更輝煌的施政成果。

羅秉成表示，嚴德發達成階段性任務，期盼嚴前部長卸任後，能對國軍建軍備戰及國防戰略，繼續提供寶貴建言，並祝新任部長工作順利、部運昌隆。

典禮後，國防部各單位幕僚齊聚大廳，列隊歡送嚴德發前部長，嚴德發也與同仁們逐一握手致意，感謝所有人為國防施政的辛勤付出，並盼國軍袍澤們持續在工作崗位盡責，為國家安全奉獻最大心力。

嚴前部長接受官兵列隊致敬。（圖/軍聞社提供）

(中時新聞網)