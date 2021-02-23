美國主管機關今天表示，製藥商應在追蹤數以百計受試者免疫反應的臨床試驗中，測試對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒的改良疫苗，而這種試驗可能耗時數月。

美國食品暨藥物管理局（FDA）在聲明中說，如果疫苗無法以現有形式誘發免疫反應，開發者或許需要加以改良，好讓疫苗得以抵抗在美國現蹤、更具傳染力的變種病毒。

FDA認為，目前獲核准的輝瑞（Pfizer Inc）和德國BNT共同研發的疫苗，以及莫德納（Moderna Inc）疫苗對在美國散布的變種病毒有效。

FDA食物與藥物代理專員伍考克（Janet Woodcock）表示，製藥商不該等到變種病毒得以躲過疫苗，才開始研發改良版本。

她在記者會上表示：「我們必須參與並致力於此，才能在遇到門檻前有備無患。」

更具傳染力的新變種病毒出現後，美國政府加緊追蹤冠狀病毒突變，並試著保持疫苗與療法抵抗新變種的效力。

輝瑞與莫德納都說打算進行臨床試驗，測試他們用於對抗變種病毒的改良疫苗。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100223

(中央社)