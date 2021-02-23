民眾若欲跨越南北永康，則須經過狹窄的中正二路336巷。（李宜杰攝）

立委林宜瑾（著綠衣者）23日邀集相關單位討論，是否能增設平交道，連通康橋大道。（李宜杰攝）

台南永康區的東橋重劃區，是目前台南急速發展的地段，因台南總圖書館落成，導致人潮、車潮暴增。然而，東橋重劃區的交通環境呈袋狀構造，再加上鐵路切斷，導致民眾長期須使用狹窄的中正二路336巷，不僅交通易堵塞，更險象環生。立委林宜瑾23日前往會勘，她表示，將力促康橋大道銜接正南三路，預計今年底有望連通。

林宜瑾及服務團隊執行長朱正軒23日邀集內政部營建署南工處處長吳瑞安、台灣鐵路管理局鄭盛宏段長、南市府副祕書長邱忠川等人會勘，希望協調相關單位，盡快打通鐵路平交道，讓康橋大道北延銜接正南三路。

東橋重劃區對外交通往南仰賴東橋一路、東橋七路，東西向則是大橋一街、大橋二街，往北線的道路，更只能依靠狹窄的中正二路336巷通行，每逢交通尖峰時刻，總是塞得水泄不通。為讓康橋大道發揮效益，亟須連接正南三路，開通北向道路，舒緩大橋及中華路車流。

林宜瑾表示，永康區因縱貫鐵路經過，分割成北永康與南永康，兩邊往來只能透過中華路和永大路連接，對於永康發展有不良的影響。而康橋大道北延正南三路後，不僅能讓東橋重劃區的居民多一條對外連接的道路，也可以使南北永康融合，促進永康發展。

林宜瑾還說，正南三路雨水下水道箱涵將優先施作銜接鐵路的最南段，讓營建署能夠提前進場完成該段拓寬，以利台鐵局接續進場，施作平交道工程，加速康橋大道跨過鐵路的北延工作。

另外，交通局也向交通部申請臨時平交道，待正南三路全線水利箱涵及道路擴寬完工，再正式將中正二街336巷平交道，移設康橋大道及正南三路平交道，確保提前搶通平交道，仍能提供足夠的南北向交通能量。

至於為何不施作高架陸橋取代？林宜瑾強調，未來鐵路地下化後，跨越鐵路的需求消失，造價高昂的高架陸橋，也就失去必要性，過渡時期爭取增設平交道，應是最兩全的作法。

(中時 )