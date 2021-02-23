美國聯合航空一架波音777-200型客機日前在高空中引擎爆炸、起火，客機折返途中零件邊飛邊掉，畫面駭人，美國國家運輸安全委員會昨（22）日表示，初步調查判定發動機故障和「金屬疲勞」有關。

聯合航空波音客機在高空中引擎爆炸、零件邊飛邊掉，美國國家運輸安全委員會初步判斷發動機故障和「金屬疲勞」有關。

美國聯合航空（United Airlines）編號為328的波音777-200型客機20日午後自丹佛國際機場（Denver International Airport）起飛前往夏威夷檀香山（Honolulu），起飛後4分鐘右側的發動機就爆炸起火，客機緊急折返機場，不過大型零件邊飛邊掉，引起飛安疑慮，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）21日公布飛機毀損狀況，發現整流罩及進氣管、2枚風扇葉片都破損，其餘扇葉也都毀損。

路透社報導，美國國家運安會昨日公布初步調查結果，運安會主席蘇瓦特（Robert Sumwalt）在記者會上表示，發動機內一枚風扇葉片的損壞和金屬疲勞一致。他說受損的普惠PW4000發動機風扇葉片在送回普惠公司（Pratt and Whitney）實驗室後，將在當地時間23日進行檢查。

蘇瓦特指出，客機機身本身有些受損，不過並沒有結構性的損壞，他說運安會也會進一步探究為何發動機整流罩會脫落，還有為何明明已經關閉發動機供火，最終卻仍起火。

2018年2月另一架聯合航空波音777客機在降落夏威夷檀香山前，發動機也發生故障，當時判斷事故原因同樣為金屬疲勞，蘇瓦特表示，目前尚不清楚2起事件是否有關。

除了聯合航空，2020年12月，日本航空（Japan Airlines）一架波音777客機也因為引擎問題緊急折返沖繩機場。這架波音客機同樣使用普惠PW4000發動機，當時日本運輸安全會（Japan's Transport Safety Board）指出，2具風扇葉片毀損，其中一具有因金屬疲勞出現的裂痕。

目前全球搭載普惠PW4000發動機的777客機只有128架，佔全球波音777機隊不到10%，分別為聯合航空、日本航空、全日本空輸（All Nippon Airways）、大韓航空公司（Korean Air）、韓亞航空（Asiana Airlines）所有，當中半數受疫情影響早已停飛，不過波音仍建議各航空公司暫時停飛該款客機。

(中時新聞網)