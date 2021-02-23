台中捷運綠線故障停駛，何時恢復通車受關注，市長盧秀燕23日表示，捷運通車命運多舛，有困難就要解決，台中捷運是全國捷運興建最久的捷運之一，她去年到今年都穿上捷運同仁制服，代表要和中捷團隊站在一起打拚，不斷提醒她的使命，「等我卸下這件制服，就是捷運可以安全、安心通車的時候」。

市府23日舉行農曆新年結束後第一次市政會議，盧秀燕表示，今年將持續進行多項重要建設及政策，包括美樂地計畫

、道路燙平計畫、會展中心、綠美圖、巨蛋、教育社福等，不過，第一要務要讓蓋了10多年的台中捷運通車，使命必達完成任務，讓市民安全搭乘。

此外，燙平專案邁向千條道路，及歷經多年的台中國際會展中心、綠美圖、巨蛋等任內開工，其中台中國際會展中心已開工，最快明年底主體工程完工、後年營運，綠美圖正在興建，巨蛋進行設計規畫，力拚明年開工。

針對台中捷運綠線，盧秀燕表示，今年將持續推動很多重要市政，其中第一要務是讓台中捷運通車，台中捷運是全國捷運興建最久的捷運之一，市府面對困難就要挑戰、要解決，這也是今年最重要的任務之一。

盧秀燕說，教育社福方面也要繼續加速推動，公幼、公托及親子館去年已達到倍增目標，現在還要超前加倍增；長照方面也要更加努力，改建仁愛之家、改建市立醫院等，提供市民更多照顧。

市府將台中打造為酷城市、推廣酷運動，並持續興建國民運動中心。改善空汙方面也持之以恆，台中去年PM2.5平均值15.4微克，創歷年新低；空品不良日去年降至27天，創歷年最少天數，會更加努力改善。

她強調，除了捷運通車一定要達成，重大建設、社福教育也會持續推動，並重視防疫、萊豬問題，繼續為市民守護台中。

(中時 )