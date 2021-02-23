牛津經濟研究院追蹤分析，亞太地區商辦大樓物業市場均價，曾在2019年上漲1％、2020年下降約3％，明顯是源自於新冠疫情隔離需求，員工分組在家上班增加，商辦需求減少。然而，該院研究團隊認為，2020年市場均價的減幅與過去經濟低迷時期相比，「是微不足道的」，因此對於銀行機構的商業房地產貸款及其品質，影響上小得多，問題在於大多數亞太地區經濟體中，辦公室租金至今一直低於2019年第四度、也就是疫情之前的水平。

亞太區各市場上，商辦市場受到疫情的影響，顯示喜憂參半，像新加坡，日本和香港，受到的打擊最大，尤其香港和新加坡的表現最差。牛津指出，近來香港的市況開始在改變，科技和電子商務業者的需求浮現，香港市場的工業租金出現反彈。

商辦物業會是亞太區銀行業的大型融資業務客群之一，牛津團隊指出，儘管疫情下的商辦物業貸款信用風險有所上升，但銀行業通常有足夠的資本，來應對可能的相關損失，商辦物業貸款的曝險狀況也大多沒有上升，部份來自於各國政府紓困的協助。

牛津經濟研究院提醒，銀行機構因此仍需對於商辦物業價格續跌，或是疫情大流行的長期影響保持警惕，有可能會引發對商業地產需求的根本變化，從而導致長期供過於求、租金下降和信用違約。

(工商 )