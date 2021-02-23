台股交投熱絡，各券商紛紛祭出活動搶客，凱基證券瞄準年輕族群，推出零股交易與定期定額買股手續費雙優惠，最低1元起；針對小額投資、無法經常盯盤的族群，凱基證券建構「存股一條龍」理財新觀念，利用「存、借、貸」三招，創造三重投資效益。

凱基證券推出「存股一條龍」：第一步『存』，善用「存股」儲下第一桶金，打敗低利環境，透過定期定額買股與時間複利的加乘效果，讓小錢累積成大財富。凱基證券提供超過200檔個股和ETF的選擇，每月1,000元即可定期定額買進績優個股，等於每日省一杯手搖飲，用銅板也能做股東。

第二步『借』，凱基證券表示，投資人定期存股買進股票後，除了股息股利外，可再結合「股票出借」服務，將持有的股票做出借，活化閒置股票，賺取額外的出借收入。凱基證券的借券服務，可於線上申辦e指搞定，客戶可自行決定出借費率，一次擁有股價上漲獲利、股息股利及借券收益的三重投資效益，透過借券打造被動收入。

第三步『貸』，長期投資的過程中，難免碰到資金急用需求，凱基證券提醒，投資人可善用『證券不限用途款項借貸』服務，運用手上的股票直接向券商貸款，就不必在急需用錢時變賣股票。凱基證券『快e貸』服務可24小時線上申請，一萬元就受理申辦，手續簡單便利，最快2小時即可撥款。

凱基證券推出「定期定額買股票 飯店好禮獎不完」活動，於3月31日前完成指定任務，可抽飯店住宿券、餐券等，詳情可透過凱基證券LINE官方帳號中【凱基樂活投資誌《K-LOHAS》】查詢。

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