為培育青年學子創新創業思維，與新創實務接軌，中華開發金控旗下子公司中華開發資本參與由台大主辦之全球集思論壇（GIS Taiwan），由旗下「中華開發創新加速器」出席論壇之「嘉年華2021」新創交流活動，與來自十多個不同國家的兩百多位在學學生分享新創育成的經驗。

台大「全球集思論壇」是台灣第一個正式的國際學生學術論壇，今年首度於一月底論壇期間舉辦新創嘉年華，中華開發創新加速器受邀出席，就創業實務與未來趨勢等面向與論壇學員進行交流。中華開發表示，本屆論壇主題為「重啟思維」（Reset the Mindset），同學們期待以不同的角度探討事務的全貌。

從投資觀點觀察各個新創團隊，對當前世界面對的問題，採取有別於過往的切入角度，透過科技運用或商業模式創新，提出新穎的解決方案．是推動世界前進的關鍵動能，期望開發創新加速器在創投實務的經驗，帶給年輕學子新的啟發，在未來投入職場時能秉持新創精神，繼續為世界做出貢獻。

開發金控表示，年輕世代對永續發展議題高度關注，近年以新創團隊或社會企業等型態積極發聲；開發金控擁有超過六十年的厚實投資實務經驗，未來將持續秉持金融及投資專業，提供新創與社企更多元完整的諮詢與服務，發揮金融影響力，以逐步實現永續發展的願景。

規模新台幣12.9億元的「中華開發創新加速基金」自2017年成立，聚焦於網路雲端、物聯網、移動互聯網和次世代電商等四大領域之投資；為了提供新創公司更完整的資源，更進一步成立中華開發創新加速器，提供創業導師、企業資源媒合及各類創業課程，讓台灣新創公司獲得一站式成長所需，是目前台灣最大創新創業資源整合平台。近年中華開發創新加速器積極與LINE及高通等跨國公司合作，介接珍貴的國際企業資源及產業研發經驗，引導新創與國際趨勢接軌。

(旺報 )