被視為2022縣市長選舉前哨戰的農會改選，在2月21日完成農事小組長及會員代表的選舉，農委會特別發出新聞稿指出，依據農會改選作業流程，3月15日前選出理事長、聘任總幹事，4月22日前完成選舉工作。

農委會指出，全國有287家農會，21日順利選出4,601位農事小組組長及11,335位農會會員代表，具選舉權會員數870,860人，投票人數449,486人，總體投票率51.61％，整個選舉過程大致平順。

依據改選作業流程，各基層農會在3月6日前，由所選出的會員代表組成會員代表大會，選出理事、監事及出席上級農會代表。隨即在3月15日前，召開理事會、監事會，選出理事長、常務監事，並聘任總幹事，完成基層農會改選工作。

但是，直轄市與縣級農會，農委會指出，則需在4月1日前完成改選工作；全國農會則是在4月22日前完成選舉工作，也就是說所有農會，包括基層、直轄市及全國農會，在4月22日前完成所有選舉工作。

農委會強調，農會是台灣重要的農民組織，主要是以保障農民權益，提高農民知識技能，改善農民生活，發展農村經濟為宗旨的農民團體，希望新選出的農事小組組長落實基層農民服務工作，會員代表選出優秀的農會經營團隊，讓農會業務蓬勃發展，並協助政府照顧每一位農民，讓農民與農會都受益。

(工商 )