今年大學學測成績明（日）公布，之後考生要參加大學個人申請入學招生。大學招聯會表示，今年有69所大學院校2181個學系參加個人申請選才，「黃金周六」是落在4月17日，有159個系組只在這一天辦理甄試。

學測成績明天公布後，大學個人申請將於3月23日、24日受理報名，3月31日甄選委員會將公告篩選結果，通過第一階段篩選的考生，4月14日至5月2日期間參與大學校系自辦的二階甄試。

招聯會指出，第一階段如果有同級分超額篩選情形，除了以「採計科目級分總和」再篩一次外，去年新增使用「分科篩選」及「增加參採科目」，已經有效減少超篩。

招聯會統計，110學年度，個人申請最多使用3科學測考科有900個校系，使用國英數自4科的組合有408個校系。對照於繁星推薦也是使用3科學測考科有786個校系，最多科目組合的也是國英數自。

二階甄試的「黃金周六」落在4月17日，有159個系組只在這一天辦理甄試。不過招聯會表示，自從107年由校系提供彈性分流後，系組至少會規畫上下午場、兩個以上時段以方便考生應考；所以學生通過一階篩選後，若有撞期問題可以跟學系聯繫協調調整的可能性。

為避免考生因為疫情無法參加甄試，或大學校系受疫情影響停班停課不能辦理甄試，招聯會將在3月初召開常委會確定應變方案，報中央流行疫情指揮中心確認後對外公告，甄選會網站也會設置「防疫應變專區」，公告各大學校系因應疫情應變甄試項目內容及佔分比。

招聯會執行秘書戴念華提醒人在境外的考生，選填志願時就要規畫留出隔離檢疫的時程，提早規劃搭機返國，不要等到一階篩選結果公布再搭機回國。他呼籲所有考生在二階甄試之前盡量減少出入人多擁擠的公共場所，外出記得正確佩戴口罩，與他人交談時應保持適當距離，做好自我衛生管理，維持良好的健康。

(中時 )