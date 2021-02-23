歐陽龍、傅娟所生二女兒歐陽娜娜，夾帶兩岸最知名星二代名氣，繼承爸媽衣缽進演藝圈發展，以秀麗外型與才氣少女特質走紅至今，近年更將事業重心全擺在大陸，憑藉人氣賺進大把鈔票，日前，歐陽娜娜在社群曝光自己的最新廣告，竟是接下內衣代言，尺度大開，讓網友看了直呼被美到暈船，引發熱議。

歐陽娜娜雖自小偶爾陪爸媽上電視，但直到2014年演出電影《北京愛情故事》，才正式出道，從小學習音樂的她，被認為是內外兼備的美少女，自此演出邀約不斷，甚至為了演藝事業從美國名校柯蒂斯音樂學院休學，直到18歲又考上美國波士頓伯克利音樂學院，成了偶像約翰梅爾的學妹，同時開始美國、大陸兩邊跑的生活。

歐陽娜娜最新廣告，竟挑戰內衣代言，被讚變成「歐陽辣辣」。(取材自Ubras品牌官方微博、歐陽娜娜微博)

近年將演藝重心全移往大陸的歐陽娜娜，真人秀邀約、廣告代言等工作邀約翻倍，昨(2/22)她在微博po文，曝光了最新廣告，竟是挑戰內衣品牌代言，更親自參與商品設計，採取與品牌聯名的形式發表新品，第一支廣告隨之公開，歐陽娜娜穿著該品牌最新款內衣的模樣，讓人眼睛為之一亮。

短短53秒的廣告中，歐娜娜娜從穿著白色女款西裝在辦公室打電腦的上班族，變身西洋劍高手，以淡藍色背心式內衣搭配雪白百褶短裙，一頭長髮則綁成高馬尾，即使露香肩又露美腿，大腿上還有綁帶，突破尺度的同時，還能洋溢青春活潑氣息，讓廣大網友直呼心動暈船，「是辣妹吧，太美了」、「娜娜好漂亮我已經說膩了，可是看妳怎麼也看不膩」、「我真的陷入愛情了，每天都這麼心動」，還笑稱她從「歐陽娜娜」變成「歐陽辣辣」。

(中時新聞網)