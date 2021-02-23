新竹尖石廂型車與計程車對撞 大車翻覆10人受傷 14:242021/02/23 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 尖石鄉竹60線發生廂型車和計程車對撞車禍，廂型車翻覆在路中央。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 尖石鄉竹60線發生廂型車和計程車對撞車禍，廂型車翻覆在路中央。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） 尖石鄉竹60線發生廂型車和計程車對撞車禍，廂型車翻覆在路中央。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） 從內灣老街進尖石鄉的竹60線，23日下午1時許發生對撞車禍，在竹屋附近的北角大橋路段，1輛載滿乘客的9人座廂型車，與1輛計程車發生對撞，造成廂型車翻覆在路中央，消防局據報派遣尖石91、橫山91、竹東91共3車6人前往救援，廂型車上9人和計程車司機都受傷，轉送竹東榮民醫院治療，車禍發生原因由警方調查處理中。 國道3號竹東路段 聯結車爆胎翻覆車禍 新竹母子三貼撞貨車後斗 母與幼子雙亡長子急救中 (中時 ) #廂型車 #91 #尖石鄉 #60 #對撞車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 228連假竹縣重要景點 警方交管並透過FB和Line發布即時路況 15:082021/02/23 生活 權證星光大道－友達 面板續漲帶勁 04:102021/02/23 證券．權證 毒蟲遇盤檢竟狠咬警員手臂不放 噴辣椒水才鬆口 15:142021/02/23 社會 旱災救助跳票 嘉縣義竹玉米農跳腳 04:102021/02/23 地方新聞 台鐵海瑞站3工人遭撞送醫 運安會、南區勞檢所介入調查 10:162021/02/23 生活 總統下鄉推漁電共生 拚創三贏 04:102021/02/23 產業．科技 西濱事故頻仍 彰警建議先拍照後移車避免又追撞 15:342021/02/23 社會 霧鎖西濱 1年內將增16偵測器 04:102021/02/23 社會新聞 金雞母發威 裕日車狠賺2股本 04:102021/02/23 產業．科技 母因車禍變植物人 子無力扶養殺母二審減4年 11:032021/02/23 社會 超額責任險「國道倍增型」 開上高速或快速公路保障升級翻倍 12:572021/02/23 財經 社會熱門新聞 西濱全線禁行重機 民間團體提呼籲 網友看完聲明影片怒了 - 社會 新莊家庭糾紛變命案 女兒持刀砍媽媽 倒臥血泊送醫不治 - 社會 超扯 陸伴娘想當新娘 婚禮上對新郎告白全場楞住 - 社會 深夜看比特犬咬退役搜救犬驚悚片 男驚：舉椅子的是我媽 - 社會 多次交手濃霧全脫身 老司機曝自救解方被推爆：正確觀念 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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