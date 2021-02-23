尖石鄉竹60線發生廂型車和計程車對撞車禍，廂型車翻覆在路中央。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

尖石鄉竹60線發生廂型車和計程車對撞車禍，廂型車翻覆在路中央。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

從內灣老街進尖石鄉的竹60線，23日下午1時許發生對撞車禍，在竹屋附近的北角大橋路段，1輛載滿乘客的9人座廂型車，與1輛計程車發生對撞，造成廂型車翻覆在路中央，消防局據報派遣尖石91、橫山91、竹東91共3車6人前往救援，廂型車上9人和計程車司機都受傷，轉送竹東榮民醫院治療，車禍發生原因由警方調查處理中。

(中時 )